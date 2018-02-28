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Общество

Пришкольный лагерь заработает в городе на Ловати этим летом

28 февраля 2018 года, 16:29

Новый корпус школы № 6 в Великих Луках примет учеников раньше нового учебного года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

- Уже летом в образовательном учреждении будет работать пришкольный лагерь, - рассказал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников на встрече с журналистами.

Он подчеркнул, что контроль за строительством школы ведется в ручном режиме. В настоящее время завершены строительные работы, в здание подано тепло и практически полностью выполнены отделочные работы. Когда позволит погода, строители приступят к обустройству прилегающей территории.

- Есть полная уверенность, что к новому учебному году школа будет готова, — отметил руководитель региона.

Он также поблагодарил заместителя председателя правительства РФ Ольгу Голодец за поддержку и содействие, подчеркнув, что проекты по строительству новой школы в Великих Луках и новый Перинатальный центр в Пскове реализовывались при всесторонней поддержке вице-премьера.

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