В Псковской области стабилизировался уровень рождаемости – Михаил Ведерников

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников принял участие в первом заседании экспертной рабочей группы «Здоровый ребенок» при Координационном совете при Правительстве РФ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Заседание прошло в новом Псковском перинатальном центре под руководством заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец. В ходе работы члены экспертной группы разработали ряд предложений для включения в план программы «Десятилетие детства», которая определена Указом Президента России Владимира Путина.

- Очень символично, что первое заседание рабочей группы проходит в Псковском перинатальном центре, который в скором времени примет своих первых пациентов, — сказал Михаил Ведерников, приветствую участников встречи.

В своем выступлении руководитель региона отметил, что вопросы демографии находятся на особом контроле областных властей, и благодаря поддержке федерального центра за последние 10 лет удалось добиться высоких результатов.

- Существенно снизилась смертность населения, практически вдвое сократилась естественная убыль населения, и стабилизировался уровень рождаемости. Еще один положительный результат совместной работы — это значительное снижение младенческой смертности. В 2017 году это показатель составил 5,3 промилле, что на 30% ниже уровня 2016 года, — сказал врио губернатора.

Успешно себя зарекомендовал и проект по развитию санитарной авиации. Для Псковской области, как для региона с хуторским типом проживания, это проект очень важен.

- За неполный прошлый год мы спасли 74 человека, в том числе четверо детишек. Это результат совместной работы всех уровней власти и межведомственного взаимодействия, — сказал он и поблагодарил Ольгу Голодец и Министерство здравоохранения за поддержку.

В рамках реализации программы «Десятилетие детства» при администрации области будет создана рабочая группа по формированию и исполнению регионального плана мероприятий, заявил Михаил Ведерников. В этой связи он обратил внимание членов экспертной группы на необходимость развития медицинской инфраструктуры и обновления медицинского оборудования.