Житель Локнянского района уехал на лечение в Псков и пропал (ФОТО)

Разыскивается утративший связь с родственниками Гуков Сергей Михайлович, 1980 года рождения. Об этом «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся данным, этот уроженец деревни Старые Липы Локнянского района, выехал на лечение в Псков и пропал.