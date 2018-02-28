Житель Локнянского района уехал на лечение в Псков и пропал (ФОТО)

Разыскивается утративший связь с родственниками Гуков Сергей Михайлович, 1980 года рождения. Об этом «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД.
По имеющимся данным, этот уроженец деревни Старые Липы Локнянского района, выехал на лечение в Псков и пропал.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области
На вид 35-40 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы прямые, светло-русые, короткие, глаза карие. На указательном пальце левой руки отсутствуют две фаланги. На левой ноге выше колена имелись два вертикальных послеоперационных шрама. Является инвалидом второй группы.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области
Черная вязаная шапка, зеленая тканевая куртка, черные ботинки на шнурках, зеленая футболка, черно- белый свитер.
Если вам что-либо известно о местонахождении Сергея Гукова, просьба незамедлительно обратиться в полицию по телефонам: 8-811-39-21-2-04, 89211151059 или 02.