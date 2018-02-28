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Происшествия

Житель Локнянского района уехал на лечение в Псков и пропал (ФОТО)

28 февраля 2018 года, 14:43

Разыскивается утративший связь с родственниками Гуков Сергей Михайлович, 1980 года рождения. Об этом «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся данным, этот уроженец деревни Старые Липы Локнянского района, выехал на лечение в Псков и пропал.


Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

ПРИМЕТЫ

На вид 35-40 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы прямые, светло-русые, короткие, глаза карие. На указательном пальце левой руки отсутствуют две фаланги. На левой ноге выше колена имелись два вертикальных послеоперационных шрама. Является инвалидом второй группы.

БЫЛ ОДЕТ

Черная вязаная шапка, зеленая тканевая куртка, черные ботинки на шнурках, зеленая футболка, черно- белый свитер.

КУДА ЗВОНИТЬ

Если вам что-либо известно о местонахождении Сергея Гукова, просьба незамедлительно обратиться в полицию по телефонам: 8-811-39-21-2-04, 89211151059 или 02.

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