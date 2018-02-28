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Общество

Ольга Голодец о перинатальном центре Пскова: Там очень комфортно и красиво

28 февраля 2018 года, 14:39

Псковская область сделала рывок в снижении самого главного показателя, который определяет качество жизни — младенческой смертности, сообщила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

- 5,3 промилле на тысячу населения – это абсолютно европейский показатель, но у этого региона с учетом кадрового потенциала, степени оснащенности оборудованием есть хорошие возможности улучшить этот показатель, — отметила вице-премьер.

- Она также еще раз подчеркнула, что введение в эксплуатацию нового перинатального центра — это подарок молодым семьям, ожидающим пополнения. «Там очень комфортно, красиво и самое современное оснащение, — сказала Ольга Голодец.

КСТАТИ

Заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец находится с однодневным рабочим визитом в Псковской области. Вице-премьер провела первое заседание экспертной рабочей группы «Здоровый ребенок» при Координационном совете при Правительстве РФ на базе Псковского перинатального центра, а также посетит в Пскове ряд социальных объектов.

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