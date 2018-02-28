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Общество

Владельцы кафе и ресторанов теряют клиентов из-за не отремонтированных вовремя улиц

28 февраля 2018 года, 13:42

- Нужно поставить на особый контроль действия чиновников, которые продлевают сроки контрактов, - считает Ольга Милонаец. – Нам жаловались владельцы кафе и ресторанов, что они теряют клиентов из-за не отремонтированных вовремя улиц. И даже из церкви поступали жалобы, что прихожане не могут подобраться к храму. Город выглядит как после бомбежки, все перерыто.

Как правило, контракты на ремонт городских территорий заключают сроком на 4-8 месяцев, но по факту ремонтные работы практически везде затягиваются на год и больше. По словам Ольги Милонаец, это уже превратилось в систему. 

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