Владельцы кафе и ресторанов теряют клиентов из-за не отремонтированных вовремя улиц

- Нужно поставить на особый контроль действия чиновников, которые продлевают сроки контрактов, - считает Ольга Милонаец. – Нам жаловались владельцы кафе и ресторанов, что они теряют клиентов из-за не отремонтированных вовремя улиц. И даже из церкви поступали жалобы, что прихожане не могут подобраться к храму. Город выглядит как после бомбежки, все перерыто.

Как правило, контракты на ремонт городских территорий заключают сроком на 4-8 месяцев, но по факту ремонтные работы практически везде затягиваются на год и больше. По словам Ольги Милонаец, это уже превратилось в систему.