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Культура / Выставка

Олеся Ширяйкина: Каждая обложка может стать отражением стиля и характера человека

28 февраля 2018 года, 13:39

Я семейный человек: есть замечательный муж и две прекрасные доченьки. Преподаю в ПсковГУ технологию для будущих воспитателей и учителей начальных классов, но сейчас нахожусь в декретном отпуске со вторым ребенком.

Олеся Ширяйкина, мастер

Фото из личного архива Олеси Ширяйкиной
Именно декретный отпуск позволил Олесе заняться творчеством. Она пробовала валяние, декупаж, изготовление цветов из фоамирана, квиллинг, точеную роспись, работала с гофрированной бумагой. Но больше всего ей понравилось изготавливать текстильные обложки для документов.


Фото из личного архива Олеси Ширяйкиной
- Недавно освоила процесс изготовления текстильных обложек для документов, теперь делаю это на заказ. Этот процесс доставляет мне удовольствие, а полученные результаты приносят радость! Каждая обложка может стать отражением стиля и характера человека, - говорит мастер.


Фото из личного архива Олеси Ширяйкиной
СПРАВКА

Весенняя ярмарка «ART-ель» пройдет 3 и 4 марта в спортивно-развлекательном парке «Простория» (г. Псков, Иркутский пер., 2).

Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.

Время работы: с 12.00 до 18.00.

Справка по телефону: +7 (911) 388-05-40. Контактное лицо: Кира Маяковская.

КСТАТи

«Псковская правда» приглашает мастеров народного и хендмейд творчества принять участие в этом поистине грандиозном событии. На ярмарке вы сможете представить лучшие образцы своей продукции.

Для этого необходимо скачать эту заявку и следовать инструкциям. Ее заполнение на займет много времени.

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