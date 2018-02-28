Ольга Милонаец пересчитает все тюльпаны, посаженные в Пскове два года назад

Бывший начальник городского УГХ Алексей Захаров заплатил штраф в 200 тысяч рублей.

Деньги чиновник выложил из собственного кармана. УФАС наказало Захарова за то, что озеленение города проводили без торгов и контрактов. Об этом случае рассказала руководитель псковского УФАС Ольга Милонаец на пресс-конференции, посвященной работе ведомства.

- Жду-не дождусь весны, когда увижу 600-800 тюльпанов, посаженных два года назад,- сказала журналистам Ольга Милонаец. - Я еще в прошлом году пыталась их найти, но мне сказали, что тюльпаны растут два-три года.

Ольга Милонаец призвала власти усилить контроль за госзакупками. Свои предложения, как это лучше сделать, ведомство направит врио губернатора.

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