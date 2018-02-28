После жалобы псковское УФАС наказало водоканал трёхмиллионным штрафом

Два крупных дела о нарушениях антимонопольного законодательства были возбуждены в прошлом году. Об этом рассказала руководитель псковского УФАС Ольга Милонаец на пресс-конференции, посвященной работе ведомства.
Одно из них касалось водоканала, на который пожаловалась птицефабрика «Назия». Водоканал отказал в продлении договора на водоотведение, а альтернативы у птицефабрики нет. Штраф составил более 3 миллионов рублей.
Благодаря вмешательству псковского УФАС договор с птицефабрикой продлили.
КСТАТИ
В УФАС обратили внимание, что водоканал ежегодно просит многомиллионные дотации из городского бюджета. Хотя в этом случае, мог бы отреагировать на предупреждение и обойтись без штрафа.
Второе дело касалось псковского наркодиспансера.
В учреждении увеличили цены на анализы для участников рынка охранных услуг. Охранники, которые работают с оружием, должны сдавать анализы на наркотики каждый год. Цена анализа увеличилась с 500 до 2500 рублей, а повторного с 2000 тысяч рублей до 4000.
В диспансере увеличение цены объяснили появлением нового оборудования. Однако после вмешательства УФАС снизили цену в 2 раза и исправили свои нормативно правовые акты.