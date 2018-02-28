После жалобы псковское УФАС наказало водоканал трёхмиллионным штрафом

Два крупных дела о нарушениях антимонопольного законодательства были возбуждены в прошлом году. Об этом рассказала руководитель псковского УФАС Ольга Милонаец на пресс-конференции, посвященной работе ведомства.

Одно из них касалось водоканала, на который пожаловалась птицефабрика «Назия». Водоканал отказал в продлении договора на водоотведение, а альтернативы у птицефабрики нет. Штраф составил более 3 миллионов рублей.

Благодаря вмешательству псковского УФАС договор с птицефабрикой продлили.