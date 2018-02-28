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Пресс-центр / Анонсы

Грядущий крупный киберфестиваль обсудят в пресс-центре «Псковской правды»

28 февраля 2018 года, 11:57

В четверг, 1 марта, в 10.30, в пресс-центре «Псковской правды» - встреча с организаторами, судьями и местными звездами межрегионального киберфестиваля. Масштабные соревнования по FIFA 18, World of Tanks, DOTA 2 и другим популярным дисциплинам пройдут в Пскове 3 марта. Призовой фонд – более 100 000 рублей.

Какие интерактивные площадки будут работать во время фестиваля? Для зрителей каких возрастов будет интересно действо? Какие призы, подарки приготовлены для игроков и болельщиков? Почему чемпионат поддерживают областной и городской спорткомитеты, при чем тут Юнармия – на эти и другие вопросы ответят гости пресс-центра.

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