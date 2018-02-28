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Спорт / Соревнования

Рекордный прыжок сделал пскович на соревнованиях в Петербурге

28 февраля 2018 года, 11:31

Команда легкоатлетов города Пскова вернулась с всероссийских соревнований «Кубок «Академия легкой атлетики», которые проходили в Санкт-Петербурге. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Три псковских спортсмена заняли призовые места. Так, 1 место в прыжках в длину завоевал Евгений Караваев, который установил рекорд соревнований - 7м 18см. Наталья Спиридонова заняла два призовых места: 2 место в прыжках в высоту и 3 место в прыжках в длину. Илья Кузьменко стал третьим в толкании ядра.

Все спортсмены являются воспитанниками ДЮСШ «Надежда». Тренируют легкоатлетов Вера Яковлева, Екатерина Алексеева и Константин Шабанов.

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