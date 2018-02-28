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Общество

Ольга Голодец приехала в Псков, чтобы поучаствовать в приёмке нового перинатального центра

28 февраля 2018 года, 11:26

Заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец прибыла с рабочей поездкой в Псковскую область. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

В рамках визита вице-премьер проведет рабочую встречу с временно исполняющим полномочия губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Кроме того, примет участие в строительной приемке нового Псковского перинатального центра, и проведет на его базе первое заседание экспертной рабочей группы «Здоровый ребенок» при Координационном совете при Правительстве РФ. Напомним, Ольга Голодец участвовала в закладке первого камня в фундамент этого учреждения здравоохранения.

Также зампредправительства посетит в Пскове ряд социальных объектов.

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