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Происшествия

Задержаны фальшивомонетчицы, которые разменивали поддельные деньги в псковских города

28 февраля 2018 года, 09:59

В Псковской области задержаны три гражданки, прибывшие из Ленинградской области. Эти женщины, 1983, 1995 и 1996 годов рождения, подозреваются в сбыте 5-ти тысячных фальшивок. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, женщины умышленно расплачивались подделками в торговых точках, покупая сахарный песок, сигареты, соль и другой товар на сумму не более пятисот рублей. В результате проведенных полицией мероприятий в Дно, Порхове, Острове, Великих Луках и Пушкинских Горах установлены 27 магазинов, в которых обнаружены поддельные пятитысячные банкноты.

Возбуждено уголовное дело.

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