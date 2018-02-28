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Политика

Председателем псковского детского фонда стал Юрий Сорокин

28 февраля 2018 года, 09:15

Вице-спикер областного Собрания депутатов Юрий Сорокин избран председателем Псковского областного отделения Российского детского фонда. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе псковского Областного собрания депутатов.

Решение было принято на торжественном собрании, посвящённом 30-летию создания благотворительной организации.

В праздничном мероприятии также принял участие первый вице-спикер Собрания Виктор Антонов – парламентарий почти 18 лет на общественных началах возглавлял правление Псковского детского фонда, а с 2010 года является председателем его попечительского совета.

Виктор Антонов сказал, что Псковский детский фонд сейчас находится на подъёме и особо отметил исключительную добросовестность всех сотрудников благотворительной организации, а также сохраняющуюся преемственность.

Члены президиума единогласно проголосовали за кандидатуру Юрия Сорокина.
Фото пресс-службы псковского Областного собрания депутатов
Затем Виктор Антонов на правах главы попечительского совета псковского детского фонда предложил новую кандидатуру на должность председателя областного отделения – вице-спикера областного Собрания Юрия Сорокина.

«Обещаю, приложить все усилия, чтобы оправдать столь высокое доверие», - сказал в ответ избранный председатель псковского детского фонда Юрий Сорокин. Он признался, что счастлив находиться среди людей, которые творят добро.

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