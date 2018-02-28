Председателем псковского детского фонда стал Юрий Сорокин

Вице-спикер областного Собрания депутатов Юрий Сорокин избран председателем Псковского областного отделения Российского детского фонда. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе псковского Областного собрания депутатов.

Решение было принято на торжественном собрании, посвящённом 30-летию создания благотворительной организации.

В праздничном мероприятии также принял участие первый вице-спикер Собрания Виктор Антонов – парламентарий почти 18 лет на общественных началах возглавлял правление Псковского детского фонда, а с 2010 года является председателем его попечительского совета.

Виктор Антонов сказал, что Псковский детский фонд сейчас находится на подъёме и особо отметил исключительную добросовестность всех сотрудников благотворительной организации, а также сохраняющуюся преемственность.