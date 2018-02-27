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Общество

Как сохранить тепло в доме морозной зимой – инструкция от областного МЧС

27 февраля 2018 года, 17:59

Сильные морозы – это всегда серьезные испытания для служб жизнеобеспечения, особенно страдают системы отопления населенных пунктов. В связи с этим псковские спасатели напоминают несложные правила профилактики и меры безопасности, соблюдая которые вы сможете избежать неприятностей в морозы.

Чтобы сохранить имеющееся тепло в доме следует:

- проверить, если необходимо, дополнительно утеплить двери (особенно балконные) и окна в квартирах;

- закрывать входные двери подъездов домов или оборудовать их самозакрывающимися приспособлениями;

- утеплить подъездные окна, где нет стекол – немедленно сообщить на обслуживаемый технический участок ЖКХ;

- выходы на чердаки и крыши домов держать постоянно закрытыми.

Чтобы не допустить пожаров:

- не включать для обогрева непредназначенные для этих целей газовые плиты и электроприборы;

- не пользоваться непроверенными и самодельными электронагревательными приборами;

- не оставлять без присмотра включенные электронагревательные приборы, затопленные печи.

Помните:

- любой дополнительно включенный электрический прибор может вызвать перегрузку в электрической сети и, соответственно, привести к выходу из строя всей системы электроснабжения дома и даже подстанции;

- включенные для обогрева газовые духовки большого эффекта не дают, но выделяют большое количество угарного газа, а это может привести к трагическим последствиям.

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