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Культура / Выставка

Алла Ильичева: В своих работах стремлюсь к натуральности

27 февраля 2018 года, 16:55

С раннего детства рисую. В 6 лет мама показала, как набирать петли на спицах. Потом записалась в кружки макраме, вязание крючком, фриволите.

Алла Ильичева, мастер
Пробовала многие виды рукоделия, очень любила и люблю кукол, наверное, это и подтолкнуло заняться вязанием.


Фото из личного архива Аллы Ильичевой
Cейчас Алла делает кружки - проливайки из лент, кофе; чехлы на бутылки. Последнее время вяжет игрушки крючком. Говорит, что стиль свой еще не нашла, но в своих работах стремится к натуральности, правдоподобности. В будущем мечтает начать шить кукол и мишек Тедди, научиться валять из шерсти зверюшек.


Фото из личного архива Аллы Ильичевой
- Мне нравится, когда люди улыбаются, удивляются, как такое можно сделать, глядя на мои творения, - признается она. - Начинающим рукодельницам посоветую никогда не опускать руки, если что-то не получается, и учиться у более опытных мастеров, посещать мастер классы.


Фото из личного архива Аллы Ильичевой
Своими работами старается передать теплоту, настроение, и обязательно частичку своей души.

- Любые работы, сделанные своими руками, поднимают настроение, а главное - это память, - уверена Алла.


Фото из личного архива Аллы Ильичевой
СПРАВКА

Весенняя ярмарка «ART-ель» пройдет 3 и 4 марта в спортивно-развлекательном парке «Простория» (г. Псков, Иркутский пер., 2).

Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.

Время работы: с 12.00 до 18.00.

Справка по телефону: +7 (911) 388-05-40. Контактное лицо: Кира Маяковская.

КСТАТИ

«Псковская правда» приглашает мастеров народного и хендмейд творчества принять участие в этом поистине грандиозном событии. На ярмарке вы сможете представить лучшие образцы своей продукции.

Для этого необходимо скачать эту заявку и следовать инструкциям. Ее заполнение на займет много времени.

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