Супруги продавали в Пскове опасный для жизни алкоголь

В Пскове завершилось расследование уголовного дела в отношении двоих супругов в возрасте 54 и 55 лет, обвиняемых в продаже суррогата. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

Супруги приобрели спиртосодержащую жидкость, не соответствующую требованиям безопасности жизни и здоровья при использовании в пищевых целях. Затем, чтобы разбогатеть, разбавляли ее водопроводной водой и продавали под видом пищевого в одной из квартир в Пскове.

В июле 2017 года их деятельность пресекли следователи и полицейские. Теперь сбытчикам суррогата предстоит ответить за свои преступления перед судом.