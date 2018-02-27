Военно-патриотические чтения, посвященные подвигу 6-й роты, начались в Пскове

Региональные юношеские военно-патриотические чтения, посвященные подвигу 6-й роты, пройдут 27 и 28 февраля в Пскове в рамках 9-ых Международных Александро-Невских чтений. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Мероприятие состоится на двух площадках: на базе Псковского филиала академии ФСИН России и Псковской областной библиотеки для детей и юношества им. В. А. Каверина. В нем примут участие более сотни школьников и студентов из Псковской области.

В первый день чтений пройдет юношеская конференция. Ребята выступят с докладами по военной истории Пскова с 9 по 20 век, а также обсудят участие псковичей в морских сражениях России и военных конфликтах конца 20 — начала 21 века.

Во второй день будут подведены итоги областного конкурса фотографий и рисунков «Портрет псковского десантника», в котором представлены творческие работы 65 участников из разных уголков региона.

Кроме того, в Псковском филиале академии ФСИН России будет работать выставка оружия.