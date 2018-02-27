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Общество

Ольга Милонаец назвала хаосом ситуацию с наружной рекламой в Пскове

27 февраля 2018 года, 12:30

Ситуацию с наружной рекламой руководитель псковского УФАС Ольга Милонаец назвала хаосом. Об этом передаёт корреспондент «Псковской правды». Только 30% рекламных конструкций в Пскове размещены законно.

- Мы даём время исправить ситуацию, - сказала Ольга Милонаец. - Сначала ограничиваемся предупреждением. По каждой рекламной конструкции будем разбираться отдельно. Всех без разбора наказывать не будем.

По словам Ольги Милонаец, городская администрация пока не стремится навести порядок на рекламном рынке Пскова.

К примеру, только на площади Ленина стоит семь нелегитимных рекламных конструкций, которые к тому же закреплены ненадежно.

- Мы не понимаем, каким образом выдают разрешение на рекламу и какие от неё поступления в бюджет, - добавила Ольга Милонаец.

КСТАТИ

За незаконную рекламу предусмотрен штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

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