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Общество

Завтра – последний день приёма снимков на конкурс свадебных фотографов

27 февраля 2018 года, 10:30

В среду, 28 февраля, в 18.00 завершится приём заявок на фотоконкурс «Лучший псковский свадебный фотограф» - 2018. Об этом «Псковской правде» сообщили в редакции «Комсомольской правды – Псков».

Выбирать лучшего фотомастера будут читатели сайта псковской «Комсомолки» и группа экспертов. 

Читателям предстоит голосовать за неподписанные работы, а экспертов ждут дебаты. Затем голоса суммируют. Отметим, что голос эксперта будет давать сразу тридцать очков. По сумме набранных баллов будет названо имя лучшего свадебного фотографа Псковской области.

Победителя наградят во время свадебной выставки «Свадьба’EXPO» 23 марта.

Голосование начнётся 2 марта.

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