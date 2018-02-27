Команда псковских баскетболистов вернулась из Полоцка с кубком и медалями

Сборная команда города Пскова приняла участие в международном турнире по баскетболу среди мужских команд в честь Дня Защитника Отечества. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Соревнования прошли в городе Полоцк (Республика Беларусь). В турнире принимали участие 5 команд: Псков, Смоленск, Полоцк и две команды из Минска.

По результатам соревнований команда Пскова, Полоцка и команда «А» из Минска потерпели по одному поражению. По разнице забитых и пропущенных 1 место досталось Полоцку, 2 - команде «А» из Минска, 3 - Псков. Лучшим защитником турнира признан игрок команды Пскова Александр Николайчук. Команда Пскова награждена кубком за 3 место, игроки команды грамотами и медалями.