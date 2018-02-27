Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт

Команда псковских баскетболистов вернулась из Полоцка с кубком и медалями

27 февраля 2018 года, 10:59

Сборная команда города Пскова приняла участие в международном турнире по баскетболу среди мужских команд в честь Дня Защитника Отечества. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Соревнования прошли в городе Полоцк (Республика Беларусь). В турнире принимали участие 5 команд: Псков, Смоленск, Полоцк и две команды из Минска.

По результатам соревнований команда Пскова, Полоцка и команда «А» из Минска потерпели по одному поражению. По разнице забитых и пропущенных 1 место досталось Полоцку, 2 - команде «А» из Минска, 3 - Псков. Лучшим защитником турнира признан игрок команды Пскова Александр Николайчук. Команда Пскова награждена кубком за 3 место, игроки команды грамотами и медалями.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Как сохранить тепло в доме морозной зимой – инструкция от областного МЧС
Алла Ильичева: В своих работах стремлюсь к натуральности
Футбольный марафон продолжительностью трое суток отыграли в Гдовском районе
Супруги продавали в Пскове опасный для жизни алкоголь
Военно-патриотические чтения, посвященные подвигу 6-й роты, начались в Пскове
Из-за мороза псковичей призывают внимательнее относиться к газовому оборудованию
В эти выходные Псков ждёт поток кибертуристов со всего мира
Ольга Милонаец назвала хаосом ситуацию с наружной рекламой в Пскове
Завтра – последний день приёма снимков на конкурс свадебных фотографов

Комментарии

Авторизация
No comments

Спорт / Соревнования
27 февраля 13:30

Удушающий захват

Шамилов увеличил счет в победной серии поединков

Спорт / Рекорды
26 февраля 17:53

Лёд наш

После победы российских хоккеистов на Олимпиаде в Ледовом дворце Пскова ждут пополнения

Спорт / Соревнования
22 февраля 09:00

Кибергости едут в Псков

Киберспортивный фестиваль 3 марта объединит любителей игровой индустрии