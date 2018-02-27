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Происшествия

Пытаясь навредить соседям, пскович спалил квартиру собственной матери

27 февраля 2018 года, 09:52

За умышленный поджог жилого дома псковичу грозит до 5 лет лишения свободы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В августе 2017 года мужчина, проживая в одноэтажном деревянном доме на 3 квартиры, расположенном на станции Полковая и испытывая неприязнь к своим соседям, решил сжечь принадлежащую его матери квартиру, осознавая также, что в результате пожара огнем будут уничтожены и две соседние квартиры с находившимся в них имуществом.

Находясь в квартире своей матери, сложил в различных местах кучи из дров и картона, облил их жидкостью для розжига и поджег, после чего покинул жилище через окно.

Возгорание в квартире обнаружила вернувшаяся домой соседка, в результате чего прибывшие сотрудники пожарной охраны полностью локализовали пожар.

В результате пожара пострадала только квартира матери виновника.

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