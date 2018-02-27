В эти выходные Псков ждёт поток кибертуристов со всего мира

Виртуальные спортсмены — это вполне реальные туристы.
В Пскове 3 марта состоится киберфестиваль «Кубок Ростелекома», который объединит на одной площадке любителей игровой индустрии Псковской области и других уголков России и ближнего зарубежья. В этот день пройдет масштабный чемпионат по FIFA 18, WorldofTanks и AORUS League DOTA 2 от компании GIGABYTE. Уже подтвердили участие более 250 киберспортсменов.
С каждым разом киберсобытия Псковщины становятся все ярче и многочисленнее. Фестиваль, приобретающий статус традиционного, собирает не только участников, но и множество гостей. И те и другие — это не только псковские фанаты виртуальности, но и гости города из других концов России и зарубежья. Более полусотни средств массовой информации Северо-Запада планируют рассказывать о Киберкубке.
Организаторы отмечают, что мероприятие благотворно повлияет не только на развитие киберспорта в регионе, но и потенциально является туристической точкой роста для Пскова. Учитывая количество гостей, организаторы составили туристическую карту города, чтобы все желающие смогли насладиться культурными памятниками Пскова. Это особенно важно, учитывая приближение празднования Ганзейских дней в областной столице в 2019 году.
Фестиваль собирает участников и гостей с разных концов России и зарубежья.
Фото Дарьи Хватковой
География участников предстоящего события широка: Минск, Москва, Саранск, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Орел, Тула, Тольятти, Ульяновск и другие города, а также вся Псковская область. Все они и все желающие встретятся 3 марта в спортивно-развлекательном парке «Простория» по адресу: Иркутский переулок, дом 2, в 13.00, чтобы не только сразиться в киберсоревнованиях, но и поиграть в любимые настольные игры, посмотреть выставку моделей советской техники, сфотографироваться с оружием, поиграть на современных компьютерах, на которых проводятся все крупные мероприятия Псковской области. Подробности в официальной группе фестиваля.