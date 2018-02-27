В эти выходные Псков ждёт поток кибертуристов со всего мира

Виртуальные спортсмены — это вполне реальные туристы.

В Пскове 3 марта состоится киберфестиваль «Кубок Ростелекома», который объединит на одной площадке любителей игровой индустрии Псковской области и других уголков России и ближнего зарубежья. В этот день пройдет масштабный чемпионат по FIFA 18, WorldofTanks и AORUS League DOTA 2 от компании GIGABYTE. Уже подтвердили участие более 250 киберспортсменов.

С каждым разом киберсобытия Псковщины становятся все ярче и многочисленнее. Фестиваль, приобретающий статус традиционного, собирает не только участников, но и множество гостей. И те и другие — это не только псковские фанаты виртуальности, но и гости города из других концов России и зарубежья. Более полусотни средств массовой информации Северо-Запада планируют рассказывать о Киберкубке.