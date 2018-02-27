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Спорт

Футбольный марафон продолжительностью трое суток отыграли в Гдовском районе

27 февраля 2018 года, 16:20

В восьмой раз в Гдовском районе состоялся Чернёвский футбольный марафон, который является одним из главных спортивных событий области перед Днем защитника Отечества. За эти годы марафон вырос из мероприятия сельского поселения в межрегиональный турнир, в котором всегда принимают участие множество юношеских, мужских и ветеранских команд из районов области и других городов.

Футбольная Псковщина вновь собралась в Чернёво по приглашению Константина Албегова (в центре).
Фото группы футбольного марафона «ВКонтакте»
Идейным вдохновителем соревнования остается руководитель центра внешкольной работы «Дубно» Константин Албегов. Основное отличие марафона от других футбольных турниров — игры проходят одна за одной трое суток в школьном спортзале в деревне Чернёво Гдовского района. Следует отметить, что по традиции в ветеранском соревновании турнира приняли участие звезды «Зенита-84».

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