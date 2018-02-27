Футбольный марафон продолжительностью трое суток отыграли в Гдовском районе

В восьмой раз в Гдовском районе состоялся Чернёвский футбольный марафон, который является одним из главных спортивных событий области перед Днем защитника Отечества. За эти годы марафон вырос из мероприятия сельского поселения в межрегиональный турнир, в котором всегда принимают участие множество юношеских, мужских и ветеранских команд из районов области и других городов.