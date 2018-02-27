Псковский гребец Александр Матвеев выиграл в Бостоне золото и молоток

Спортсмен Центра спортивной подготовки гребец Александр Матвеев, ранее одержавший победу в своем возрасте на чемпионате мира по гребному спорту в дисциплине indoor (на гребном тренажере) в Александрии (США), не остановился на достигнутом и покорил еще одну престижную indoor-гонку в США.

Гребец победил в юниорском разряде на 2000 метров на традиционной гонке C.R.A.S.H.-B. IndoorRowingChampionship, проходящей уже более 20 лет с момента создания тренажеров, в последние выходные февраля. Он опередил представителя даласского университета Эрика Мартина на одну десятую секунды благодаря рывку на финишном отрезке. Позади них оказалось еще 140 гребцов.

Кстати, псковские гребцы уже выступали в Бостоне прежде, но подняться на высшую ступень пьедестала им не удавалось. Кроме золотой медали, Матвеев получил еще и символический молоток. Тренирует Александра Сергей Матвеев.

Победа Матвеева в Александрии и в Бостоне — это первые международные награды России в академическом спорте в 2018 году.