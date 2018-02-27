Закончилось интернет-голосование за участников «Народного признания», слово – за жюри

Завершился второй тур голосования за участников первой общественной премии Псковской области «Народное признание-2017», которое проходило на сайте Псковского агентства информации.

Теперь к работе приступит жюри премии, в состав которого вошли:

- первый заместитель врио губернатора Псковской области Вера Емельянова;

- заместитель врио губернатора Николай Цветков;

- депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский;

- президент Торгово-промышленной палаты области Владимир Зубов;

- директор компании «Авен-Псков» Андрей Савин;

- директор компании «САВВА-Авто» Вадим Боровко;

- командир псковского ОМОНа Дмитрий Салихов;

- депутат Псковского областного Собрания Марина Борисенкова;

- главврач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная;

- председатель Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич;

- депутат Псковского областного Собрания;

- предприниматель Сергей Быков;

- руководитель хип-хоп центра «Хоть отбавляй!» Кирилл Кочнев.

Как и в прошлом году, голос члена жюри равен 3% от общего количества, поступивших за всех претендентов в номинации во время второго тура голосования.

Тожественная церемония вручения наград премии состоится 28 февраля в 18:30 в Пушкинском театре драмы. Здесь же будут озвучены окончательные итоги, учитывая голосование жюри.