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Общество

«След пантеры» отправится в Белгород на открытие Всероссийской «Вахты памяти»

27 февраля 2018 года, 09:35

Представители Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След пантеры» примут участие в открытии Всероссийской акции «Вахта памяти», которая пройдет 1–4 марта в Белгороде. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Всего в акции примут участие около 300 поисковиков из 76 регионов России. В программе: семинар-совещание для представителей поисковых объединений России, мастер-классы и круглые столы по актуальным вопросам развития поискового движения, патриотического воспитания молодежи и взаимодействию общественных организаций с органами исполнительной власти.

Областная «Вахта памяти» в этом году в очередной раз пройдет с 25 апреля по 8 мая в Пустошкинском районе. В годы Великой Отечественной войны район был оккупирован немецкими захватчиками на протяжении трех лет. Освобождение длилось долгие девять месяцев, и в ходе ожесточенных боев здесь погибло около 19 тыс человек.

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