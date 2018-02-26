Гран-При конкурса «Русская сказка» достался псковскому ансамблю «Сказ»

Ансамбль «Сказ» привез в Псков Гран-При конкурса-фестиваля «Русская сказка». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Более 150 исполнителей и творческих коллективов музыкантов, танцоров со всех концов России съехались в Санкт-Петербург на конкурс-фестиваль, чтобы выявить сильнейших в своём направлении творчества.

«На фестивале собрались настоящие профессионалы и тем приятнее получить эту высокую награду, как оценку нашему творчеству. Кроме того, мы выступали здесь в памятные дни, когда вся страна отмечала 23 февраля - столетие образования Рабоче-Крестьянской Красной Армии», - поделился впечатлениями художественный руководитель Ансамбля «Сказ» Константин Абабков.

Жюри фестиваля, в котором были известные специалисты из России, Франции, также высоко оценили в отдельной номинации танцевальную группу «Сказа» - присудив им диплом лауреатов I степени. В числе призёров, отмеченных жюри, и юная исполнительница коллектива - Мария Абабкова. Псковские артисты также получили специальный приз конкурса - грант на поездку и выступление на фестивале «Восточная сказка», который пройдёт в Казани осенью 2018 года.