Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Гран-При конкурса «Русская сказка» достался псковскому ансамблю «Сказ»

26 февраля 2018 года, 17:58

Ансамбль «Сказ» привез в Псков Гран-При конкурса-фестиваля «Русская сказка». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Более 150 исполнителей и творческих коллективов музыкантов, танцоров со всех концов России съехались в Санкт-Петербург на конкурс-фестиваль, чтобы выявить сильнейших в своём направлении творчества.

«На фестивале собрались настоящие профессионалы и тем приятнее получить эту высокую награду, как оценку нашему творчеству. Кроме того, мы выступали здесь в памятные дни, когда вся страна отмечала 23 февраля - столетие образования Рабоче-Крестьянской Красной Армии», - поделился впечатлениями художественный руководитель Ансамбля «Сказ» Константин Абабков.

Жюри фестиваля, в котором были известные специалисты из России, Франции, также высоко оценили в отдельной номинации танцевальную группу «Сказа» - присудив им диплом лауреатов I степени. В числе призёров, отмеченных жюри, и юная исполнительница коллектива - Мария Абабкова. Псковские артисты также получили специальный приз конкурса - грант на поездку и выступление на фестивале «Восточная сказка», который пройдёт в Казани осенью 2018 года.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

О желании проголосовать по месту пребывания заявили уже более 1 млн человек
В МЧС рассказали, какую погоду ждать жителям Псковской области в марте
Многочисленные родительские собрания проведут в псковских школах до конца недели
Таксиста с простреленной головой нашли в брошенной под Псковом машине
Великолучанин нарвался на жулика, покупая в интернете сигареты
Сборная псковских борцов поедет в Калининград и Мурманск на первенство СФЗО
На выборы президента РФ хотят попасть больше 100 тысяч наблюдателей
Прикрываясь работником банка, мошенница обокрала жительницу Великих Лук
Монтаж ограждений завершили на великолукском путепроводе через железную дорогу

Комментарии

Авторизация
No comments

Культура / Театр
20 февраля 15:12

Переаншлаг

Театральным смотром страны назвали организаторы Пушкинский фестиваль

Культура
16 февраля 09:03

Кино и домино

Современные досуговые центры позволяют жителям глубинки, по их собственному выражению, «не закиснуть на грядках»

Культура / Театр
12 февраля 12:31

Каштанка вернулась!

Юлия Пересильд привезла в Псков Театр наций, а Первый канал увозит фильм про актрису с видами города