О желании проголосовать по месту пребывания заявили уже более 1 млн человек

Более 1 млн избирателей подали заявления о желании проголосовать на выборах президента России по месту пребывания, а не по месту регистрации. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, пишет «РИА ФАН».

«На сегодня уже подано 1 млн 167 тысяч 19 заявлений», — заявила она на заседании.

Она также отметила, что лидером по количеству принятых заявлений остается портал государственных услуг. На сайте уже насчитывается 631 тысяча заявлений.

Напомним, что подавать заявления с места пребывания можно с 31 января в МФЦ, территориальных избиркомах и через сайт госуслуг. С 25 февраля появилась возможность сделать это в любой участковой комиссии.

Напомним, что выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава Владимир Путин будет в них участвовать как самовыдвиженец.