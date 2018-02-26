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Политика / Выборы

О желании проголосовать по месту пребывания заявили уже более 1 млн человек

26 февраля 2018 года, 17:21

Более 1 млн избирателей подали заявления о желании проголосовать на выборах президента России по месту пребывания, а не по месту регистрации. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, пишет «РИА ФАН».

«На сегодня уже подано 1 млн 167 тысяч 19 заявлений», — заявила она на заседании.

Она также отметила, что лидером по количеству принятых заявлений остается портал государственных услуг. На сайте уже насчитывается 631 тысяча заявлений.

Напомним, что подавать заявления с места пребывания можно с 31 января в МФЦ, территориальных избиркомах и через сайт госуслуг. С 25 февраля появилась возможность сделать это в любой участковой комиссии.

Напомним, что выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава Владимир Путин будет в них участвовать как самовыдвиженец.

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