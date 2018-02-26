В МЧС рассказали, какую погоду ждать жителям Псковской области в марте

В марте прогнозируется неустойчивый характер погоды. Температурный фон ожидается около нормы. Месячная сумма осадков ожидается 90-110% от нормы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

В первой половине месяца ночные температуры прогнозируются в пределах -2…-7 гр. С, с понижением в отдельные ночи до -7…-12 гр. С, при этом дневные температуры прогнозируются -3…+2 гр. С, с понижением в отдельные дни до 0…-5 гр. С.

Во второй половине месяца ночные температуры прогнозируются в пределах -3…+2 гр. С, при этом дневные температуры прогнозируются +1…+6 гр. С, с повышением в отдельные дни до +7…+9 гр. С. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.