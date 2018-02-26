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Общество

Многочисленные родительские собрания проведут в псковских школах до конца недели

26 февраля 2018 года, 15:45

С 26 февраля по 2 марта 2018 года полицейские вместе с педагогами проведут на территории региона Единый день родительских собраний. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В этот период в каждой школе состоятся родительские собрания, посвященные профилактике употребления несовершеннолетними наркотических средств и психотропных веществ.

Как известно, именно родители составляют первую общественную среду для ребенка, закладывают основы его физического и психологического здоровья, играют важнейшую роль в формировании жизненных ориентиров. Родительская общественность является многочисленной частью общества, наиболее активной и заинтересованной в здоровье своих детей.

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