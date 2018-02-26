Таксиста с простреленной головой нашли в брошенной под Псковом машине

23 февраля в Псковском районе в машине такси было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

В ходе осмотра места происшествия в салоне автомобиля был обнаружен обрез охотничьего ружья и патроны к нему, а при обследовании прилегающей территории в лесу – второй труп мужчины без верхней теплой одежды с признаками общего переохлаждения организма.

По одной из версий, указанной ночью между замерзшим мужчиной и представителями администрации увеселительного заведения, в котором он отдыхал, произошёл конфликт из-за потери гардеробного номерка. Тогда он на автомашине такси поехал домой за обрезом охотничьего ружья и патронами. Получив отказ везти его с ружьем обратно в ночной клуб, мужчина выстрелил в таксиста, после чего сел за руль его машины и поехал по городу, пока не привлек внимание экипажа ДПС. Уходя от преследования, он выехал за пределы областного центра, где не справился с управлением и съехал в кювет. Бросив автомобиль, мужчина скрылся с места происшествия, убежав в лес.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».