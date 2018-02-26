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Происшествия

Великолучанин нарвался на жулика, покупая в интернете сигареты

26 февраля 2018 года, 14:08

Житель Великих Лук стал очередной жертвой интернет-мошенников и потерял крупную сумму. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

23 февраля на одном из сайтов в Интернете великолучанин заинтересовался объявлением о продаже партии импортных сигарет. Он связался по телефону с продавцом. Тот затребовал предоплату. За товаром следовало ехать в Ленинградскую область.

Великолучанин перечислил на указанный счет более 150 тысяч рублей. Однако, после перевода денег продавец прекратил общение с заказчиком из города на Ловати. За помощью мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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