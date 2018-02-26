Сборная псковских борцов поедет в Калининград и Мурманск на первенство СФЗО

В Пскове прошел Чемпионат и первенство Псковской области по греко-римской борьбе, в котором приняло участие 86 спортсменов. Состязались атлеты в двух классах - «юниоры» до 20 лет и «юноши» до 16 лет. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Первые места в своих весовых категориях в классе «юноши» заняли: Иванов Богдан, Семенов Кирилл, Болотов Семен, Луппо Александр, Ромашев Илья и Сергеев Владимир. Все они воспитанники спортивного клуба «Лидер».

В классе «юниоры» лидерами стали Григорьев Игорь, Спиридонов Алексей, Биболов Артур, Сайпудинов Магомед, Андрейчиков Илья, Поляков Владимир.

По результатам соревнований сформирована сборная команда для участия в первенстве СФЗО по греко-римской борьбе, которое пройдет 28 февраля в Калининграде и 9 марта в Мурманске.