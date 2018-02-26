На выборы президента РФ хотят попасть больше 100 тысяч наблюдателей

В Общественную палату РФ поступило более 100 тысяч заявлений от граждан, желающих быть наблюдателями на грядущих выборах президента в марте. Такими данными поделился заместитель секретаря ОП РФ Александр Точенов, пишет Ura.ru.

В рабочие группы палат по наблюдению за выборами не следует допускать членов избирательных штабов кандидатов, напомнил Точенов коллегам из регионов. «Чтобы было чисто и прозрачно, мы не должны совмещать эти две деятельности», — цитирует Александра Точенова ТАСС. Такое совмещение законно, но «некорректно», отметил он. В то же время член ОП РФ Максим Григорьев заявил, что наблюдение за выборами от региональных общественных палат и ОП РФ должно быть абсолютно прозрачным, неангажированным и носить нейтральный характер.

Отметим, 25 февраля началось досрочное голосование на президентских выборах. В нем участвуют россияне, которые живут в отдаленных и труднодоступных районах страны, отмечает RT. В то же время участковые избирательные комиссии начали принимать заявления от избирателей для их включения в списки по месту фактического нахождения.