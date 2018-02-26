Прикрываясь работником банка, мошенница обокрала жительницу Великих Лук

Жительница города на Ловати лишилась денег, пытаясь получить кредит. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

19 февраля на мобильный телефон великолучанке позвонила неизвестная женщина и представилась работником одного из банков. Она предложила на выгодных условиях получить кредит на сумму триста тысяч рублей. Горожанка согласилась. Однако, ей предложили сначала оплатить межрегиональный перевод. А затем еще и некую страховку, и курьерскую доставку.

В итоге, женщина перевела неизвестным на ими указанный счет более 40 тысяч рублей. После этого с ней перестали выходить на контакт. Возбуждено уголовное дело.