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Общество

Монтаж ограждений завершили на великолукском путепроводе через железную дорогу

26 февраля 2018 года, 11:09

На автодорожном путепроводе через железную дорогу в Великих Луках завершилась установка перильного ограждения в тоннеле и подходах к основному путепроводу по левому и правому направлению. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Кроме того, на основном путепроводе по левому направлению выполнена установка барьерного ограждения.

На сегодняшний день закончен монтаж блоков главных балок пролетного строения эстакады съезда и завершены работы по устройству опалубки плиты проезжей части. В финальной стадии находятся работы по армированию плиты проезжей части пролета и отсыпке дорожной насыпи внутри подпорных стен эстакады съезда.

Продолжается установка опор наружного освещения на подходах к путепроводу и на самом путепроводе. Также на объекте идет установка бортового камня тротуара по левой стороне и на разделительной полосе, ведется обратная засыпка несущих конструкций путепровода тоннельного типа.

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