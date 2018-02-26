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Общество

Пскович предстанет перед судом за фальсификацию доказательств

26 февраля 2018 года, 10:33

Завершилось расследование уголовного дела в отношении 38-летнего псковича, обвиняемого в фальсификации доказательств по гражданскому делу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

9 августа минувшего года, обвиняемый через своего представителя предоставил в суд по гражданскому делу сфальсифицированные документы об отправлении им в страховую компанию почтовой связью в 5-дневный срок, как это требует законодательство об обязательном страховании гражданской ответственности транспортных средств, документов об имевшем место дорожно-транспортном происшествии, оформленном без участия уполномоченных на то сотрудников полиции.

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