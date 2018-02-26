Бывшего зека в голубых кроссовках разыскивают на территории Псковской области (ФОТО)

Великолукские полицейские разыскивают Васильева Евгения Витальевича, 1985 года рождения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
В апреле 2017 года он был досрочно освобожден из мест лишения свободы и прибыл в город на Ловати, где проживал в общежитии по улице Дружбы.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области
На вид 31 год, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное смуглое, очень широкие темные брови, глаза карие, волосы прямые черные. Носит короткую стрижку. Размер обуви 41-43. Был обут в голубые кроссовки с подошвой салатового цвета.
Если вам что-либо известно о местонахождении Васильева Евгения, полицейские просят сообщить об этом по телефонам: (8-811-53) 5-27-94 или 02.