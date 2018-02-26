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Экономика

Почти в два раза увеличил экспорт за рубеж Великолукский агрохолдинг

26 февраля 2018 года, 10:08

Министерство сельского хозяйства Российский Федерации сообщает, что в 2017 году выручка от экспорта сельхозпродукции составила $20,1 млрд. рублей, и к 2024 г. прогнозирует увеличение объемов экспорта агропромышленной продукции до $50 млрд рублей. Благодаря государственным программам по импортозамещению и развитию сельского хозяйства во многих регионах страны видна позитивная динамика в развитии различных отраслей АПК. Псковская область на протяжении 2-х лет является лидером по приросту производства свинины в секторе животноводства. Главный агрокластер области – Великолукский АПХ, в 2017 году также серьезно увеличил поставки продукции на зарубежные рынки. На экспорт было отправлено почти 3 тыс. тонн свинины, что почти на 55% выше показателя 2016 года, а привлечение в страну валютных средств от экспорта, с учетом роста цен, увеличилось на 81%.

Участие в государственных программах и реализация долгосрочной стратегии по развитию сельского хозяйства ставят перед Холдингом важные стратегические вопросы, в том числе и по открытию новых зарубежных рынков. Ориентируясь на долгосрочный прогноз и темпы прироста мировой торговли Холдинг к 2024 году увеличит экспорт готовой продукции в 50 раз.

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