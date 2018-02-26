Полный зал собрал юбилейный концерт псковского ансамбля «Улыбка»

25 февраля на сцене Городского культурного центра Пскова состоялся юбилейный вечер, посвященный 35-летию Детского образцового хореографического ансамбля «Улыбка». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Юные танцоры представили программу «Мы посетили зоопарк». Зрители, которыми в этот день в основном были родители воспитанников ансамбля, до отказа заполнившие зал, смогли полюбоваться самыми разнообразными сюжетными танцами, где ребята предстали в роли маленьких цыплят, веселых поросят, лягушат, бабочек и стрекоз. В концерте были представлены как уже известные и полюбившиеся зрителям номера, так и новые, подготовленные к юбилею.