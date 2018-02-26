Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей пройдёт в Пскове в новом формате

2 марта в Пскове состоится ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей региона. В этом году впервые съезд пройдет в новом формате. Перед открытием пленарного заседания одновременно на нескольких площадках состоятся заседания круглых столов по наиболее важным темам, волнующим предпринимательское сообщество.

В частности, на них обсудят решение кадровой проблемы предприятий региона в рамках трехстороннего соглашения между администрацией Псковской области, ПсковГУ и РСПП ПО, меры и инструменты поддержки малого и среднего бизнеса, приоритетные направления развития отечественной промышленности применительно к региону.

Планируется, что участие в работе съезда примут врио губернатора Михаил Ведерников, депутат Государственной думы, руководитель регионального отделения РСПП ПО Александр Козловский, президент Торгово-промышленной палаты Псковской области В. Зубов, руководитель регионального отделения «Опоры России» Валерий Лесников, председатель регионального отделения «Деловой России» Виктор Почернин, а также представители Союзмаша, администрации региона, ПсковГУ, регионального Фонда гарантий и развития предпринимательства, «Почты России», руководители предприятий региона.