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Спорт

Стали известны фамилии победителей массовой гонки «Лыжня России – 2018»

26 февраля 2018 года, 09:37

Подведены итоги Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», которая прошла в деревне Смоленка Островского района 24 февраля. В спортивном мероприятии приняли участие 2120 любителей лыжного спорта и здорового образа жизни из 24 муниципалитетов Псковской области.

РЕЗУЛЬТАТЫ

10 километров мужчины

1 место - Копаев Георгий (Псков)

2 место - Мицура Дмитрий (Новосибирск)

3 место - Рыбко Юрий (Новосибирск)

10 километров женщины

1 место – Рябкина Светлана (Остров)

2 место – Кутькова Анастасия (Печоры)

3 место - Иванова Юлия (Печоры)

5 километров девушки

1 место – Волнейко Дарья (Невель)

2 место – Блажевич Дарья (Невель)

3 место – Дылдина Настя (Остров)

5 километров юноши

1 место – Шатов Никита ( Невель)

2 место – Алещенко Андрей (Невель)

3 место – Моисеев Иван (Невель)

2 километра юноши

1 место – Макеев Глеб (Псков)

2 место – Лоськов Серафим (Великие Луки)

3 место – Хотюлев Андрей (Великие Луки)

2 километра девушки

1 место – Белова Маргарита (Великие Луки)

2 место - Гордина Ангелина (Печоры)

3 место – Гордина Вероника (Печоры)

В VIP забеге первым финишировал депутат областного собрания депутатов Анатолий Тиханов.

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