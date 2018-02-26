Стали известны фамилии победителей массовой гонки «Лыжня России – 2018»

Подведены итоги Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», которая прошла в деревне Смоленка Островского района 24 февраля. В спортивном мероприятии приняли участие 2120 любителей лыжного спорта и здорового образа жизни из 24 муниципалитетов Псковской области.
10 километров мужчины
1 место - Копаев Георгий (Псков)
2 место - Мицура Дмитрий (Новосибирск)
3 место - Рыбко Юрий (Новосибирск)
10 километров женщины
1 место – Рябкина Светлана (Остров)
2 место – Кутькова Анастасия (Печоры)
3 место - Иванова Юлия (Печоры)
5 километров девушки
1 место – Волнейко Дарья (Невель)
2 место – Блажевич Дарья (Невель)
3 место – Дылдина Настя (Остров)
5 километров юноши
1 место – Шатов Никита ( Невель)
2 место – Алещенко Андрей (Невель)
3 место – Моисеев Иван (Невель)
2 километра юноши
1 место – Макеев Глеб (Псков)
2 место – Лоськов Серафим (Великие Луки)
3 место – Хотюлев Андрей (Великие Луки)
2 километра девушки
1 место – Белова Маргарита (Великие Луки)
2 место - Гордина Ангелина (Печоры)
3 место – Гордина Вероника (Печоры)
В VIP забеге первым финишировал депутат областного собрания депутатов Анатолий Тиханов.