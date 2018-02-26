Стали известны фамилии победителей массовой гонки «Лыжня России – 2018»

Подведены итоги Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», которая прошла в деревне Смоленка Островского района 24 февраля. В спортивном мероприятии приняли участие 2120 любителей лыжного спорта и здорового образа жизни из 24 муниципалитетов Псковской области.