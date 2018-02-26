«Черные береты» отыграли в Пскове полуторачасовой концерт

Единственный в стране ансамбль морской пехоты «Черные береты» выступил в Пскове. Концерт состоялся на территории 76-й Гвардейской десантно-штурмовой Черниговской краснознаменной ордена Суворова дивизии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.