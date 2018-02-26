«Черные береты» отыграли в Пскове полуторачасовой концерт

Единственный в стране ансамбль морской пехоты «Черные береты» выступил в Пскове. Концерт состоялся на территории 76-й Гвардейской десантно-штурмовой Черниговской краснознаменной ордена Суворова дивизии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.
Музыканты приехали в регион по приглашению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
Фото Сергея Герасимова
Перед началом концерта руководитель региона поздравил военнослужащих с прошедшими праздниками и отметил, что сегодняшнее выступление завершает цикл мероприятий, посвященных 100-летию Рабоче-крестьянской Красной армии и Дню защитника Отечества в Псковской области.
За время полуторачасового концерта музыкальный коллектив спел перед военнослужащими и членами их семей два десятка песен собственного сочинения. Во время исполнения композиции под названием «Бессмертный полк» в память о павших в годы Великой Отечественной войны зал встал.
«Черные береты» — единственный штатный концертный ансамбль в Вооруженных силах Российской Федерации.
Фото Сергея Герасимова