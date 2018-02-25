Полицейские рассказали, во что был одет пропавший великолучанин (ФОТО)

Разыскивается пропавший без вести Уткин Владимир Павлович, 1953 года рождения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Этот мужчина проживал в Великих Луках в доме по улице Энгельса. 27 апреля прошлого года он ушёл из дома и до сих пор не вернулся.