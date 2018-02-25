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Происшествия

Полицейские рассказали, во что был одет пропавший великолучанин (ФОТО)

25 февраля 2018 года, 10:51

Разыскивается пропавший без вести Уткин Владимир Павлович, 1953 года рождения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Этот мужчина проживал в Великих Луках в доме по улице Энгельса. 27 апреля прошлого года он ушёл из дома и до сих пор не вернулся.

ПРИМЕТЫ

На вид 60-65 лет, плотного телосложения, лицо смуглое прямоугольной формы, волосы прямые светло-русые.

Был одет в камуфлированную куртку синего цвета, черную вязаную шапку, черные джинсы и резиновые сапоги.

Последний раз его видели 27 апреля около 11 часов возле великолукского драмтеатра.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

КУДА ЗВОНИТЬ

Если вам что-либо известно о местонахождении Владимира Уткина, полицейские просят сообщить об этом по телефонам: (811-53) 5-27-94 или 02.

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