Разыскивается мошенница, обманувшая старушку-арендодателя в Великих Луках (ФОТО)

В городе на Ловати по снимкам с камеры видеонаблюдения разыскивают мошенницу, обманувшую пенсионерку. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
В городе на Ловати по снимкам с камеры видеонаблюдения разыскивают мошенницу, обманувшую пенсионерку. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
И во время этой встречи 15 февраля гражданка стала сетовать на сложную жизненную ситуацию, в которой она, якобы, оказалась. Под предлогом этого она попросила денег взаймы для оплаты налогов. Получив от пенсионерки 20 тысяч рублей, мошенница перестала выходить на контакт с горожанкой.
Если вам что-либо известно о женщине в зеленом пуховике с серым мехом и в синей шапке на представленных фотографиях, полицейские просят обратиться по телефону: 8-911-387-07- 44 или 02.