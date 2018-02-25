Разыскивается мошенница, обманувшая старушку-арендодателя в Великих Луках (ФОТО)

В городе на Ловати по снимкам с камеры видеонаблюдения разыскивают мошенницу, обманувшую пенсионерку. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Пожилой великолучанке, сдававшей жилье, позвонила неизвестная женщина и сообщила, что желает снять эту квартиру. При этом предложила хозяйке для уточнения всех формальностей встретиться в одном из торговых центров города.

И во время этой встречи 15 февраля гражданка стала сетовать на сложную жизненную ситуацию, в которой она, якобы, оказалась. Под предлогом этого она попросила денег взаймы для оплаты налогов. Получив от пенсионерки 20 тысяч рублей, мошенница перестала выходить на контакт с горожанкой.

Если вам что-либо известно о женщине в зеленом пуховике с серым мехом и в синей шапке на представленных фотографиях, полицейские просят обратиться по телефону: 8-911-387-07- 44 или 02.