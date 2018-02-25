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Происшествия

Разыскивается мошенница, обманувшая старушку-арендодателя в Великих Луках (ФОТО)

25 февраля 2018 года, 10:43

В городе на Ловати по снимкам с камеры видеонаблюдения разыскивают мошенницу, обманувшую пенсионерку. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Получив от пенсионерки деньги, мошенница бесследно пропала.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области
Пожилой великолучанке, сдававшей жилье, позвонила неизвестная женщина и сообщила, что желает снять эту квартиру. При этом предложила хозяйке для уточнения всех формальностей встретиться в одном из торговых центров города.

И во время этой встречи 15 февраля гражданка стала сетовать на сложную жизненную ситуацию, в которой она, якобы, оказалась. Под предлогом этого она попросила денег взаймы для оплаты налогов. Получив от пенсионерки 20 тысяч рублей, мошенница перестала выходить на контакт с горожанкой.

Если вам что-либо известно о женщине в зеленом пуховике с серым мехом и в синей шапке на представленных фотографиях, полицейские просят обратиться по телефону: 8-911-387-07- 44 или 02.

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