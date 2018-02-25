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Общество

В МЧС напомнили, как не околеть, отправляясь в дальнюю дорогу

25 февраля 2018 года, 10:25

Зимой автомобилисты должны быть особенно внимательными на дороге и строго соблюдать ПДД. Если вы собрались в междугороднюю поездку, то советы псковских спасателей будут для вас очень полезны.

Перед длительным переездом зимой заранее позаботьтесь о теплоизоляции кузова или хотя бы капота. Перед поездкой проверьте работу двигателя, отопителя салона, состояние аккумуляторной батареи, заправьте полный бак топлива, залейте хороший антифриз, утеплите сидения. Положите в багажник автомобиля одеяла, теплую одежду, сменную обувь, термос с горячим питьём. Не забудьте зарядить мобильный телефон, и при наличии возьмите с собой внешний аккумулятор для его подзарядки. Проверьте состояние электропроводки автомобиля, работоспособность фар, стоп-сигналов, тормозной системы. Желательно также иметь небольшую лопату, трос, топорик на случай, если машина окажется на заснеженной дороге. Проверьте наличие и состав медицинской аптечки.

При движении по трассе выбирайте безопасную скорость движения и соблюдайте дистанцию до впереди идущего транспортного средства с учетом дорожных и погодных условий. При поломке автомобиля на трассе не стоит пытаться устранить неполадку на месте, это может занять длительное время и в итоге привести к обморожению. Дождитесь попутной машины, попросите отвезти вас в ближайший населённый пункт. Там вы найдете техническую помощь.

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