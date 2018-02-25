Парфюмерный вор, пойманный в Пскове, оказался жителем Оренбургской области

В День защитника отечества в Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал парня, подозреваемого в магазинной краже. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

23 февраля около 12 часов в магазине на Рижском проспекте, сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали 22-летнего жителя Оренбургской области, который похитил из торгового зала парфюмерию и косметические средства.

Для дальнейшего разбирательства молодого человека передали полицейским.