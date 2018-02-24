На «Лыжню России» под Островом встали 2 120 человек

Во Всероссийских соревнованиях «Лыжня России» 24 февраля на базе «Юность» в Островском районе приняли участие 2 120 человек.

Для самых маленьких спортсменов - 2009 года рождения и младше - организаторы подготовили дистанцию в 2 километра. Юношам и девушкам 2000 года рождения и моложе предстояло преодолеть 5 километров лыжной трассы, а взрослым — 10 километров.

Как сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу администрации Псковской области, в этом году в лыжно-биатлонном центре «Юность» была подготовлена традиционная дистанция для VIP-персон протяженностью 2 километра.

На память о «Лыжне России» все участники получили шапочку и нагрудный номер. Победители каждой категории награждены кубками, медалями и дипломами Министерства спорта Российской Федерации, а дети - спонсорскими подарками и сувенирами.