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Спорт / Соревнования

На «Лыжню России» под Островом встали 2 120 человек

24 февраля 2018 года, 16:57

Во Всероссийских соревнованиях «Лыжня России» 24 февраля на базе «Юность» в Островском районе приняли участие 2 120 человек.

Февральские морозы не помешали массовому празднику спорта.

Для самых маленьких спортсменов - 2009 года рождения и младше - организаторы подготовили дистанцию в 2 километра. Юношам и девушкам 2000 года рождения и моложе предстояло преодолеть 5 километров лыжной трассы, а взрослым — 10 километров.

Взрослые и дети преодолевали дистанции разной протяженности.

Как сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу администрации Псковской области, в этом году в лыжно-биатлонном центре «Юность» была подготовлена традиционная дистанция для VIP-персон протяженностью 2 километра.

VIP-персоны преодолели 2 тысячи метров по снегу.

На память о «Лыжне России» все участники получили шапочку и нагрудный номер. Победители каждой категории награждены кубками, медалями и дипломами Министерства спорта Российской Федерации, а дети - спонсорскими подарками и сувенирами.

КСТАТИ

Всероссийские соревнования «Лыжня России» уже прошли в 74 регионах страны. Организатор мероприятия в Псковской области — Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту.

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