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Происшествия

Квартиру в Порхове и дом под Пушкинскими Горами тушили пожарные накануне

24 февраля 2018 года, 10:51

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области за минувшие сутки принимали участие в ликвидации пожаров в Порхове и в Пушкиногорском районе. Об этом «Псковской правде» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области

23 февраля в 7:35 поступило сообщение о возгорании жилого дома по адресу: Пушкиногорский район, д. Лопатино. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 12 человек.

В 18:14 поступило сообщение о возгорании в квартире по адресу: город Порхов, ул. Ленина. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек.

ВАЖНО

Телефон экстренного вызова службы спасения - 112.

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8 (8112) 79-99-99.

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