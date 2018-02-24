Квартиру в Порхове и дом под Пушкинскими Горами тушили пожарные накануне

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области за минувшие сутки принимали участие в ликвидации пожаров в Порхове и в Пушкиногорском районе. Об этом «Псковской правде» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области

23 февраля в 7:35 поступило сообщение о возгорании жилого дома по адресу: Пушкиногорский район, д. Лопатино. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 12 человек.

В 18:14 поступило сообщение о возгорании в квартире по адресу: город Порхов, ул. Ленина. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек.