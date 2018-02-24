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Общество

Первого общественного помощника из тридцати выбрал врио губернатора Псковской области

24 февраля 2018 года, 10:47

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с активисткой псковского отделения Общероссийского народного фронта, жительницей Палкинского района Натальей Плявинской. Разговор был посвящен вопросам перехода Псковской области на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

Как рассказали «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, на встрече глава региона предложил собеседнице стать первым общественным помощником.

«Мы с вами уже активно сотрудничаем по теме обращения с твердыми коммунальными отходами. Уверен, что статус общественного помощника губернатора пойдет на пользу вашему району и будет помогать вашей активной общественной деятельности», — сказал Михаил Ведерников.

«Неожиданное и приятное предложение. Спасибо за доверие, я согласна», — сказала в ответ Наталья Плявинская.

Врио губернатора сообщил, что планирует набрать 30 общественных помощников. В их число войдут представители каждого муниципального образования региона, некоторые из которых будут курировать тематические направления.

«Это должны быть активные, небезразличные люди, пользующиеся уважением и авторитетом среди жителей. Они станут своеобразным коммуникатором между населением и руководством региона», — пояснил Михаил Ведерников.

Ранее с предложением принять участие в формировании института общественных помощников губернатора он обратился к представителям старшего поколения.

Добавим, что назначение общественным помощником губернатора области происходит в соответствии с порядком, утвержденным указом губернатора «Об общественных помощниках губернатора Псковской области».

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